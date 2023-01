Overleden man in Hoorn gevonden met mes in schouder

De politie heeft maandag in Hoorn een overleden man aangetroffen in een tuin. Ze is bezig met onderzoek naar de toedracht van het misdrijf, maar heeft nog geen verdachte aangehouden.

Het gaat om de 37-jarige Marvin, die een dag eerder als vermist was opgegeven, meldt het Noordhollands Dagblad. Het slachtoffer werd maandag rond 16.00 ontdekt door achterburen aan de Boedijnhof, voorovergebogen op een tafel in een tuin, met een mes in zijn schouder en met zijn hoofd op een zak met aarde.

Onderzoek

De politie startte na de vondst een onderzoek en sloot de omgeving af. Ze gaat ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De recherche is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die informatie hebben over de gebeurtenis, om zich te melden.

Buren denken zondag al politie te hebben gezien bij de woning, na lawaai tijdens een Nieuwjaarsfeest in de woning. Volgens anderen heeft hij een vrouw en een dochter, en is hij door woningruil in het huis terechtgekomen.