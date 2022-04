Overleden man in woning Roosendaal, politie gaat uit van misdrijf

Connect on Linked in

De politie is een onderzoek gestart naar de vondst van een dode man donderdag in een woning in Roosendaal. De politie gaat uit van een misdrijf. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. Er is nog niemand gearresteerd.

Agenten kwamen donderdag rond 14.45 af op een melding van een verdachte situatie in een woning aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. In het pand werd een overleden man aangetroffen.

Er is direct een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet. Politiemensen van onder andere de Forensische Opsporing verrichten sporenonderzoek in en rondom de woning. Daarnaast worden er camerabeelden bekeken en gesprekken gevoerd met buurtbewoners, aldus de politie.