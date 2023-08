Overleden persoon en wietkwekerij aangetroffen in woning Zandvoort

Connect on Linked in

De politie heeft zondagmiddag rond 14.45 in een woning aan de Doctor de Visserstraat in Zandvoort een overleden persoon en een wietkwekerij aangetroffen. De forensische opsporing is bezig met een onderzoek op de plaats delict. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.

Metingen



Nadat agenten de overleden persoon en de wietkwekerij aantroffen, zijn ze de woning weer uitgegaan, waarna de brandweer ter plaatse kwam om metingen in de woning te verrichten. Er was geen sprake van schadelijke stoffen.

De politie doet in de woning onderzoek naar de doodsoorzaak. Of er sprake is van een misdrijf, is niet duidelijk. Of het slachtoffer en man of vrouw is, is ook nog onduidelijk.