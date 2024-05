‘Vaker geweld tussen zware criminelen in de gevangenissen’

Connect on Linked in

Het gaat veel vaker fout tussen zware criminelen in de gevangenis, met geweld tot gevolg, dan het gevangeniswezen naar buiten brengt. Dat stelt advocaat Thomas van der Horst in Panorama van deze week. Een tekort aan gevangenispersoneel heeft vorig jaar mede geleid tot een dodelijk incident in een penitentiaire inrichting. Een zedendelinquent werd flink in elkaar geslagen, ontdekte het weekblad.

Beeld: de gevangenis in Krimpen aan den IJssel

Fout

Panorama voert advocaat Thomas van der Horst op, die geregeld gevangenen bijstaat. Hij stelt dat er vaker incidenten plaatsvinden, omdat er intern niet of verkeerd wordt geadviseerd over vijandigheid tussen gevangenen: ‘De gevangenissen brengen incidenten niet naar buiten. Zeker niet als het gaat om gebeurtenissen in strenger beveiligde inrichtingen, waar zwaardere criminelen zitten.’

Van der Horst treedt verder niet in detail over de incidenten.

Gewurgd

Panorama beschrijft ook de dood van een gevangene in een zogenaamde meerpersoonscel, vorig jaar in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel. Daar bracht de 30-jarige Abdel T. op 15 maart zijn 24-jarige celgenoot Nigel Hill om het leven. Hill zou zijn geslagen en gewurgd door T., nadat deze in een psychose terecht was gekomen. Slachtoffer Nigel Hill werd ’s morgens overleden in de doucheruimte aangetroffen.

Bij de plaatsing van T. zouden inschattingsfouten zijn gemaakt. Uit onderzoek kwam naar voren dat informatie over de geestelijke toestand van Abdel T. niet mee was genomen. Het advies dat hij in een eenpersoonscel geplaatst had moeten worden, werd over het hoofd gezien. De oorzaak daarvoor was krapte in personeel. Er was geen ambtenaar die het overzicht hierover moest houden.

Mishandeld

Uit een ander toezichtrapport, van de gevangenis in Alphen aan de Rijn, staat dat in april 2023 een zedendelinquent ‘heel erg is mishandeld door andere gedetineerden’.

Navraag door Panorama bij de gevangenis in Alphen leert dat de bewuste gevangene door drie medegevangenen bij de telefoons van de inrichting in elkaar is geslagen, met als gevolg verwondingen aan zijn hoofd. Hij is daarop uit veiligheidsredenen overgeplaatst naar een andere gevangenis. De daders kregen veertien dagen strafcel. Het slachtoffer van de aanval heeft aangifte gedaan van de mishandeling.