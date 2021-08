Overleden slachtoffer schietpartij gevonden

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Nijmegen is woensdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. De toedracht is nog onduidelijk.

Overleden

De politie trof woensdagavond rond elf uur in een woning aan de Scherpenkampweg in Nijmegen een slachtoffer aan van schoten. De persoon was al overleden, toen agenten ter plaatse kwamen, na een melding door buurtbewoners. Zij hoorden ‘meerdere, harde knallen’, meldt De Gelderlander.

Onderzoek

Onduidelijk is of een dader is aangehouden. Ook kon de politie de identiteit van het slachtoffer niet vrijgeven. De plaats delict in de woning is afgezet, om forensisch onderzoek te kunnen doen.

Terrein

De woning bevindt zich op het terrein van het voormalige zorgcomplex Kinderdorp Neerbosch in Nijmegen.