‘Overlevende vliegramp Suriname verdachte in drugszaak’

Connect on Linked in

Oud-voetballer Radjin de Haan (52) is verdachte in een grote drugszaak. De Haan was één van de profvoetballers van Surinaamse afkomst die in het vliegtuig zat dat op 7 juni 1989 crashte bij het toenmalige vliegveld Zanderij in Suriname. Zijn advocaat heeft aan het Algemeen Dagblad bevestigd dat De Haan is aangehouden.

(beeld afkomstig uit andere zaak)



Pakketten

De Haan wordt verdacht van betrokkenheid bij versturen van drugs met pakketten. De zaak komt volgende week vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch tijdens een pro forma-zitting. De Haan is een van meerdere verdachten.

Als prof kwam de Haan uit voor Telstar en Eindhoven. Hij is momenteel trainer bij een amateurclub in Haarlem.

Kleurrijk Elftal

Radjin de Haan was als 19-jarige lid van het Kleurrijk Elftal dat verongelukte bij de ramp bij Zanderij. Het SLM-vliegtuig stortte neer in de jungle. Van de 187 inzittenden overleefden er elf. De Haan was één van hen. Met een klein kind op de arm wist hij in veiligheid te komen. Na de ramp haalde hij niet meer zijn oude voetbalniveau.