Overval Nederlands echtpaar in België stond in verband met schuld van 11 miljoen

Connect on Linked in

Voor een gewelddadige overval in de woning van een ouder en zeer vermogend Nederlands echtpaar in het Belgische Brasschaat is dinsdag een Nederlands lid van Satudarah MC door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot zes jaar cel. Het gaat om de in Ravels (B) wonende Nestor K. (43). De overval vond plaats op 19 augustus 2023, in de villa van het Nederlandse stel aan de Wandeleerlei in Brasschaat. Achtergrond was een schuld waarover in Nederland een rechtszaak loopt.

Geluiddemper

Het echtpaar R. werd rond 11.30 op 19 augustus verrast toen bij het openen van de voordeur K. naar binnen sprong en de 81-jarige man direct een klap op de kaak gaf. Met een vuurwapen met geluiddemper bedreigde hij vervolgens de man en zijn 78-jarige vrouw.

K. vertelde dat hij handelde in opdracht van een zekere F. die bij de zoon van het echtpaar een schuld uit had staan. Hij eiste 11 miljoen euro. Toen de slachtoffers zeiden dat zo’n bedrag niet in huis was vroeg K. waar de kluis was.

Toen de kluis onder bedreiging van het vuurwapen was geopend nam K. alles mee, met uitzondering van de paspoorten van het stel. De buit was een verzameling van dure horloges en een zeer kleine hoeveelheid geld in tientallen verschillende valuta, van over de hele wereld.

K. werd al snel na de overval opgepakt.

Vordering verkocht

Volgens de rechtbank bewijzen onder meer camerabeelden en telefoongegevens dat K. de dader is geweest.

K. beriep zich na arrestatie aanvankelijk op zijn zwijgrecht. Later verklaarde hij dat F. de opdrachtgever is geweest. Als hij erin zou slagen om de 11 miljoen euro terug te krijgen, zou hij de helft van dit bedrag zelf mogen houden. Hij stelde verder dat hij geen geweld heeft gebruikt.

F. heeft bevestigd dat de zoon van de slachtoffers een schuld van 10,5 miljoen euro bij hem heeft en dat hierover in Nederland een rechtszaak loopt. Hij zei dat hij zijn vordering had verkocht aan K. voor 5 miljoen euro en dat K. hem nog niet had betaald. Dat K. in het bezit was van een wapen of een wapen ging gebruiken, zei F. niet te hebben geweten.