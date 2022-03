Overval op SBS’er Mark Gillis in beeld (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft beelden openbaar gemaakt van de gewelddadige overval op tv-persoonlijkheid Mark Gillis, in de nacht van 6 op 7 november 2021. Toen vielen drie mannen Gillis aan bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Gillis is bekend van SBS-programma “Massa is kassa”. Er werd een bijtende vloeistof in zijn gezicht gespoten en hij werd met een taser bewerkt.

Wurgpoging

De daders dwongen Gillis naar binnen en eisten direct toegang tot een ‘kluis’. Toen Gillis naar waarheid zei dat hij geen kluis had kreeg hij opnieuw klappen. Eén van de overvallers probeerde hem te wurgen, aldus de politie. Na een klein half uur dropen de drie af met een zonnebril, een iPhone, wat contant geld en een aantal sieraden.

Dna-spoor

De politie heeft dankzij een dna-spoor sterke aanwijzingen in de richting van één van de daders. Volgens de politie reden de overvallers misschien in een witte bestelbus. Mogelijk zat daar nog een vierde betrokken persoon in.

In de dagen vóór de overval is bij zijn chalet een aantal mannen gefilmd, dat was waarschijnlijk een verkenning.

Nadat beelden daarvan bij het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant werden getoond, meldden drie mannen zich bij de politie. Ook van de vierde persoon die te zien was, lijkt de identiteit bekend. De mogelijke betrokkenheid van deze vier mannen wordt nu onderzocht.