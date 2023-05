Overvallers schieten bij beroving van auto

Connect on Linked in

In de Haagse wijk Wateringse Veld is maandagmiddag een man van 74 jaar bestolen van zijn auto. Volgens de politie losten de twee rovers verschillende schoten met een vuurwapen.

In de lucht

De bestuurder werd hardhandig uit zijn auto getrokken, maar raakte niet gewond. De politie zegt dat er een kogel terechtkwam in een andere auto en dat er ook in de lucht is geschoten.

SUV

Na de overval gingen twee mannen er vandoor in de gestolen auto, een zwarte SUV. Deze auto is inmiddels gevonden in Delft. De politie heeft hem in beslag genomen voor onderzoek.

Volgens de politie is er behalve de auto niets anders gestolen.