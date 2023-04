Paashazen van MDMA gearresteerd

Connect on Linked in

De Douane op de luchthaven van Zaventem (Brussel) heeft begin deze week drie paashazen met MDMA in beslag genomen. De hazen waren op weg naar Australië. De ambtenaren namen ze in beslag omdat ze niet van chocola waren gemaakt maar van MDMA-kristal. Dat heeft de woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de VRT gemeld. MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen.

Souvenir

De hazen zaten verpakt in een postpakket met een gewicht van 1,8 kilo. Als omschrijving stond erbij aangetekend: ‘souvenir’, met een totale waarde van 145,20 euro. De hazen waren verzonden vanaf een adres in België. Maar dat adres bleek niet te bestaan.

Peppa Pig

Op luchthaven Zaventem is in 2022 zo’n zes ton aan drugs onderschept. Afgelopen week vond de Douane er een portie ketamine die was verstopt in een doos van Peppa Pig, dat is een figuurtje uit een kinderprogramma.