‘Pablo ICE-cobar’ gelinkt aan Amerikaanse meth-bende

De man die wordt verdacht van het opzetten van crystal meth-labs in Nederland, lijkt in de VS al eerder te zijn veroordeeld voor de handel in methamfetamine. De verdachte die in chatgesprekken ‘Pablo ICE-cobar’ werd genoemd, heet in werkelijkheid Pavel N. Een man met dezelfde personalia was in 2006 in Texas lid van een criminele organisatie, waarvan de leider in een vuurgevecht met de politie belandde. De zaak van de 38-jarige Pavel N. komt woensdag weer voor de rechter in Den Bosch.

door Joost van der Wegen

Zijn handtekening staat onder de deal die hij in 2006 sloot met de officier van Justitie in de Amerikaanse stad Dallas. Daarin staat omschreven dat Pavel N. schuld bekent aan het versnijden en verdunnen van de verboden drug meth-amfetamine, die door een medeverdachte vanuit Mexico het land binnen was gesmokkeld.

Ook geeft Pavel in de overeenkomst toe – die mede is ondertekend door zijn advocaat – dat hij het product voor zijn criminele baas aan anderen leverde, en daarvoor betaald kreeg.

Zijn deal met de Amerikaanse officier van Justitie bestond eruit dat hij toegaf schuldig te zijn geweest aan het in bezit zijn en verhandelen van in ieder geval meer dan vijf kilo meth-amfetamine. De exacte hoeveelheid staat niet omschreven.

Onderzoek

Uit onderzoek door de auteur van dit artikel blijkt nu dat Pavel N. wel eens dezelfde persoon zou kunnen zijn als de verdachte die aanstaande woensdag voor de rechtbank in Den Bosch voor moet komen in de zaak 26Inn.

Deze Pavel N. heeft dezelfde naam, geboortedatum en leeftijd als de Pavel N. die justitie nu in Nederland vervolgt. Dit bevestigt een woordvoerder van de openbare aanklager in Dallas, Texas. Bovendien heeft Pavel N., die het Openbaar Ministerie in Nederland vervolgt, een broer die Jorge heet. In de VS heette een van de medeverdachten in 2006 Jorge N.

Justitie heeft niet gereageerd op de vraag of de verdachten in de VS dezelfde zijn als die justitie nu in Nederland vervolgt.

