‘Pak zo die bom’: OM eist tot 7 jaar cel voor reeks explosies in Den Haag

Tien verdachten Op 7 maart 2025 worden de bewoners aan de Wingerd in Den Haag midden in de nacht opgeschrikt door een harde knal. Het is het begin van een reeks incidenten in deze straat, waarvoor de politie tot nu toe tien verdachten heeft aangehouden. Een reeks incidenten die de bewoners van de straat een ongelofelijke angst heeft toegebracht, zo bericht het OM.

Gewond

De explosie bij de woning zorgt voor een hoop schade. De voordeur van de woning is compleet verwoest en de kracht is zelfs zo groot dat de binnendeur van de woonkamer uit zijn sponning is geblazen. Niet alleen de woning heeft schade opgelopen, ook de in de buurt geparkeerde auto’s. De 78-jarige bewoonster raakt gewond door alle scherven die op de grond zijn gekomen. Een dag later, op 9 maart 2025, vindt er opnieuw een zware explosie plaats. Dit keer bij een andere woning in de straat.

Voor de rechtbank staan twee verdachten terecht die er beide van worden verdacht een belangrijke rol te hebben gehad bij de explosie van 7 en 9 maart. De mannen van 19 jaar uit Dordrecht zouden op 6 maart, een dag voor de explosie, het explosief hebben ontvangen en afgeleverd bij een andere man. Deze man zou het explosief vervolgens hebben geplaatst aan de voordeur.

Onderzoek aan de telefoon van de hoofdverdachte wijst uit dat de twee contact hebben kort na de explosie. Ook worden er beelden op de telefoon aangetroffen van de explosie zelf. Op 9 maart doen de verdachten het opnieuw. Ze leveren een explosief en brengen een man naar Den Haag die het explosief vervolgens plaatst.

‘Pak zo die bom’

Op 10 maart 2025 is het bijna weer raak bij een andere woning aan de Wingerd. Twee jongens van 14 en 15 jaar worden op heterdaad aangehouden met een zwaar explosief. Ze hebben een emmertje bij zich met daarin bijna een kilo flitspoeder. Onderzoek aan de telefoons wijst uit dat de jongens zijn geronseld door de hoofdverdachte, die de jongens ook brengt naar Den Haag. Uit chatgegevens blijkt dat de hoofdverdachte de jongens vervolgens aanstuurt. Zelfs op het moment dat de politie, de ‘Sco2’, zich in de wijk bevindt, zegt de hoofdverdachte: “Pak Zo die Bom” en “Laat ‘t lukken”.

Aansturende rol

Volgens het OM heeft de hoofdverdachte in deze reeks aan explosies een aansturende rol gehad. Hij heeft de minderjarigen geronseld en aangestuurd en is hierbij meedogenloos te werk gegaan. De medeverdachte die steeds betrokken is geweest bij het ophalen van de explosieven, het ophalen van meerdere verdachten en het wegbrengen daarvan, was volgens het OM van alles op de hoogte.

‘Door hen hebben er zelfs twee levensgevaarlijke explosies plaatsgevonden. De verdachten hebben hierin een cruciale rol gehad en hebben andere – kwetsbare – personen voor hun karretje gespannen’, aldus het OM. Het zijn feiten waarbij wat het Openbaar Ministerie betreft langdurige gevangenisstraffen passend en geboden zijn.

