‘Pakistaan kocht 27 panden in Amsterdamse oude binnenstad’

Een Pakistaanse familie die in het verleden betrokken was bij witwassen en ondergronds bankieren heeft ongemerkt tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad opgekocht in de afgelopen jaren. Dat meldt Platform Investico. De gemeente Amsterdam probeerde het gebied van de Oude Burgwallen in het centrum juist uit handen van schimmige investeerders te houden. De Pakistaanse handelaar Ziauddin Choudrey wist echter veel panden te kopen.

De overnames zijn onderling gefinancierd door familieleden en deels door hypotheken van de Rabobank die tientallen miljoenen euro belopen. Ondanks uitgesproken zorgen van de wijkagent hebben politie, justitie of gemeente de overnames tot dusver niet grondig onderzocht.

Ziauddin Choudrey is een van de vier broers die aan het begin van deze eeuw door de Amsterdamse rechtbank zijn veroordeeld wegens betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld; het overtreden van de Wet Wisselkantoor en hawala-bankieren.

Overigens werd Ziauddin Choudrey anders dan zijn broers in hoger beroep vrijgesproken. In de jaren erna kwam hij nog meermaals met justitie in aanraking en aan zijn panden kleeft een lijst met incidenten, overtredingen en bestuurlijke boetes.

Legaal

Choudrey stelt dat alle transacties volstrekt legaal zijn en onderdeel van zijn normale bedrijfsvoering in beheer, verbouw en verhuur van vastgoed. Onderlinge financiering is in zijn netwerk heel gebruikelijk, zegt hij. ‘Als iemand hier iets wil verkopen, komt hij naar mij toe’, zegt hij tegen Platform Investico.

In totaal deed Choudrey volgens het Kadaster sinds 2002 zeker 27 aankopen die nog op zijn naam staan in de Amsterdamse regio. Veel van de panden zijn opgesplitst, soms in wel twintig delen.

De Rabobank wil niet ingaan op specifieke transacties, maar erkent dat de bank een plicht heeft om ongebruikelijke transacties te onderzoeken; zeker als een betrokkene eerder vanwege een veroordeling in het nieuws is geweest. ‘In zijn algemeenheid zouden de beschreven signalen moeten leiden tot tot nader onderzoek.’

De Gemeente Amsterdam, die al decennia werkt aan het bestrijden van ondermijning erkent dat de controle op vastgoedtransacties waarbij de gemeente niet zelf betrokken is een probleem vormt.