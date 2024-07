‘Palm Invest-fraudeur aangehouden in Nederland’

Print This Post

De voor grootscheepse fraude en oplichting met Palm Invest veroordeelde Danny K. zou op 2 juli zijn aangehouden in een woning in Flevoland, zo schrijft De Telegraaf. De reden is dat K. nog een schadevergoeding van 250.000 euro moet betalen aan slachtoffers.

Marbella

De Telegraaf had K. in juni opgespoord in het Spaanse Marbella. Daar bleek hij met zijn gezin recent te zijn verhuisd uit een miljoenenvilla naar een kleiner onderkomen.

K. fraudeerde met geld van investeerders die dachten een lucratieve belegging te doen in vastgoed op de Palm Jumeirah in Dubai.

Prefab

K. werd in 2015 definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

Na zijn gevangenisstraf werd hij opnieuw in verband gebracht met oplichting. Hij zou samen met een zakenpartner prefab-woningen hebben verkocht die nooit werden gebouwd.