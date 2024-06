‘Palm Invest-fraudeur leidt luxe leven in Marbella’

Connect on Linked in

De veroordeelde fraudeur Danny K. (53) woont met zijn gezin in de omgeving van het Spaanse Marbella en betaalt opnieuw zijn rekeningen niet, zo schrijft De Telegraaf. Een verslaggever van de krant spoorde hem op. K. werd veroordeeld voor een miljoenenfraude met het vastgoedbedrijf Palm Invest. Beleggers investeerden miljoenen, waarvan K. en zijn mede-ondernemer er tientallen lieten verdwijnen.

Cayenne

K. en Remco V. kregen beiden vijf jaar cel in de zaak.

Volgens De Telegraaf woonde K. aan de Costa del Sol tot voor kort in een reusachtige villa waarvan de huur 20.000 euro per maand bedroeg. Wegens niet betalen is hij daar inmiddels vertrokken. Hij verplaatste zich in een Porsche Cayenne, die als gestolen geregistreerd stond, en rijdt nu in een Audi.

Zijn kinderen gaan op een dure school van 20.000 euro per jaar.

Niet helder

Waar K. op dit moment zijn geld mee verdient, krijgt de verslaggever van De Telegraaf niet helder, ondanks twee lange telefoongesprekken.

K. geeft toe dat een autoverhuurbedrijf voor het hoogste segment (Marbs 125) waarvan hij eigenaar was nog wel op internet te vinden is, maar eigenlijk niet bestaat.

Hakmes

Maar hoe kan hij dan etentjes betalen in Puente Romano en het Marbella Club Hotel, waar de rekening voor een diner van twee personen, met wat flessen erbij, gemakkelijk boven de 1000,00 euro kan uitstijgen?

‘Ik lig sinds Palm Invest altijd onder het hakmes’, zegt hij aan de telefoon, hij wordt er ‘hopeloos’ van. Hij herhaalt steeds ‘kei- en keihard’ te werken.

Hij zegt ‘geschrokken’ te zijn dat de De Telegraaf hem heeft opgespoord, en komt niet opdagen op een afspraak om het allemaal uit te leggen.

K.’s partner Remco V. werd in 2021 in Spanje gearresteerd in een groot onderzoek naar btw-fraude.