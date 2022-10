Panama: cocaïne voor Antwerpen en Marokko gepakt

Connect on Linked in

De Panamese veiligheidsdiensten hebben zaterdag de inbeslagname van bijna een ton cocaïne gemeld. De vangst werd gedaan in een Panamese haven aan de Stille Oceaan op een vrachtschip dat afkomstig was uit Long Beach in de Verenigde Staten. Het schip zou via het Panama-kanaal op weg gaan naar Antwerpen. In totaal is er de afgelopen dagen in Panama ruim 3.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Indiaanse bevolking

Mogelijk zijn de 990 pakketten met cocaïne die voor Antwerpen bestemd waren in Panama aan boord gebracht van het schip. Hoe de zending werd ontdekt is niet bekend gemaakt.

Eerder waren er dit weekend al drie vangsten in Panama gemeld. Eén van die twee was het gevolg van een samenwerking tussen de autoriteiten in Colombia en de Verenigde Staten.

Aan de Caraïbische kant van Panama zijn vrijdag in twee operaties op zee 2.056 geperste blokken (van ongeveer een kilo cocaïne) in beslag genomen. De grootste inbeslagname was voor de kust van Guna Yala, dat is een autonoom gebied van de Indiaanse bevolking.

Tussen Panama en Colombia ligt een vrijwel onbegaanbaar junglegebied zonder wegen. Voor de Caraïbische kust langs varen veel speedboten met cocaïne richting Panama of het verderop gelegen Costa Rica. De meeste van die cocaïne heeft Mexico of de Verenigde Staten als eindbestemming.

Marokko

In een haven een de Caraïbische kant van Panama is 50 kilo drugs (waarschijnlijk cocaïne) gevonden onder de romp van een vrachtschip dat een haven in Marokko als eindbestemming had. Het schip voer onder de vlag van Hongkong en maakte een tussenstop in Panama.

Dit jaar is er in Panama ongeveer 96.000 kilo cocaïne in beslag genomen, aldus het Panamese Openbaar Ministerie tegen het Spaanse persbureau EFE. In 2021 werd er 128,7 ton drugs (met name cocaïne) in beslag genomen, dat was een record dat dit jaar mogelijk zal worden doorbroken. Het belang van Panama als doorvoerland van cocaïne lijkt toe te nemen.