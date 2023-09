Panamese international (26) overleden bij schietpartij

Connect on Linked in

Een speler van het Panamese voetbalelftal is zondagmiddag doodgeschoten in de havenstad Colón in Panama. Schutters openden het vuur op een groep mensen, onder wie de 26-jarige Gilberto Hernández. De voetballer overleed ter plaatse en zeven anderen raakten gewond bij de gewapende aanval.

Twee gewapende mannen dwongen een taxichauffeur hen naar een gebouw in de wijk Barrio Norte van de stad te brengen en openden het vuur op de groep die zich daar verzamelde. De schutters sloegen op de vlucht. In een nabijgelegen flat is een verdachte opgepakt, zo maakten de autoriteiten maandag bekend.

Criminele bendes

Naar verluidt was de schietpartij het gevolg van ruzies tussen rivaliserende criminele bendes.

Het is nog niet duidelijk of de voetballer, die ook voor Club Atlético Independiente de La Chorrera speelde, het doelwit was van de schietpartij of wat het motief was.

Doorvoerpunt

Het aantal moorden in Colón is de afgelopen maanden toegenomen, terwijl twee rivaliserende bendes strijden om de macht over lucratieve drugssmokkelroutes. Tot nu toe zijn dit jaar al ruim 50 mensen vermoord in de stad met 40.000 inwoners. De havenstad, aan de noordelijke ingang van het Panamakanaal, is een doorvoerpunt voor cocaïne die vanuit Zuid-Amerika via Panama naar Europa wordt gesmokkeld.

Gilberto Hernández maakte in maart van dit jaar zijn debuut voor de Panamese nationale ploeg in een wedstrijd tegen Guatemala.