Pand beschoten in Rotterdam-Oost

Connect on Linked in

In een ruit van een pand aan de Luit in Rotterdam-Prins Alexander is zondagochtend een kogelinslag aangetroffen. De politie vermoedt dat het pand zaterdagnacht is beschoten, maar wanneer precies is onduidelijk. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek in en rondom de woning en roept getuigen op om zich te melden.

Mensen die in het pand aanwezig waren in de Rotterdamse wijk Zevenkamp, alarmeerden direct na de ontdekking de politie. Ook de Forensische Opsporing kwam ter plaatse voor uitgebreid sporenonderzoek. De recherche onderzoekt camerabeelden en verricht buurtonderzoek.

Over een motief voor de beschieting is niets bekend. Er is niemand gearresteerd.