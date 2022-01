Pand beschoten in Rotterdam-Delfshaven

Connect on Linked in

In Rotterdam is maandag een pand beschoten in de wijk Delfshaven. In de middag kreeg de politie rond 13.00 een melding binnen over kogelhulzen die waren gevonden op de Dempostraat ter hoogte van buurthuis Schiemond. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen ze behalve hulzen ook kogelinslagen in een bovenraam van een pand aan de Bartel Wiltonkade.

De hulzen zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar het incident en is op zoek naar camerabeelden van de omgeving.

Het is nog niet duidelijk wanneer het pand beschoten is. De politie zegt getuigen te willen spreken die tussen Oudjaarsavond en 2 januari iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Dempostraat.