Panden beschoten in Almere en Amsterdam

In Almere en in Amsterdam zijn panden beschoten. Waarschijnlijk gebeurde dat in Amsterdam in de nacht van zondag op maandag. In Almere was het raak in de nacht van maandag op dinsdag.

Klimtstraat

In Almere is de politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een woning aan de Klimtstraat. Dit gebeurde rond 01.00. Er is niemand gewond geraakt.

Explosief

In Amsterdam zijn kogelgaten gevonden in een ruit van een restaurant op Tussen Meer in Nieuw-West, aldus AT5. Volgens de politie is het restaurant vermoedelijk al beschoten in de nacht van zondag op maandag.

Dit pand werd in oktober vorig jaar ook al eens beschoten en een nacht eerder was er bij het restaurant al een explosief afgegaan. Daarna werd het pand voor een half jaar gesloten.