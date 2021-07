Pannetje ‘purple lean’ leidt tot veroordeling voor drugshandel

Connect on Linked in

Een pannetje ‘purple lean’ met MDMA leidde de politie naar twee handelaren in harddrugs. De rechtbank veroordeelde hen vandaag tot gevangenisstraffen.

door Joost van der Wegen

Pannetje

Op 1 april 2021 viel de politie in Arnhem het huis van een 37-jarige man binnen, die net een pannetje met een paarskleurige vloeistof had opstaan. Het bleek het onder jongeren steeds populairder wordende mixdrankje ‘purple lean’ te zijn, met daarin een dosis MDMA, de werkzame stof in ecstasy.

Verder vond de politie in de woning ecstasy, GHB, amfetamine en heroïne. Onder het matras van het bed in de woning lag een doorgeladen revolver.

Gezamenlijk

In verband met deze zaak houdt de politie later ook een 29-jarige man uit Doesburg aan. Op grond van onder meer een getuigenverklaring en onderzoek aan de telefoons van beide mannen vindt de rechtbank bewezen dat zij gezamenlijk harddrugs hebben verkocht.

Straf

De rechtbank veroordeelde de 37-jarige man uit Arnhem woensdag tot een gevangenisstraf van 14 maanden voor het produceren, verkopen en aanwezig hebben van harddrugs en het bezit van een vuurwapen.

De 29-jarige man uit Doesburg krijgt een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook hij maakte zich schuldig aan het verkopen van harddrugs en het bezit van een vuurwapen. In zijn woning in Doesburg wordt een gaspistool gevonden.

Lagere straf

De straf van de man uit Doesburg is een stuk lager dan de officier van justitie had geëist. Dit is onder meer te verklaren doordat de rechtbank de man vrijspreekt van de productie van de MDMA-vloeistof.

Wel wordt de man uit Doesburg verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de behandeling van zijn wietverslaving en zijn psychische problematiek.