Partij cocaïne in koelpakhuis in beslag genomen

De douane heeft vrijdag een partij cocaïne gevonden tussen een lading fruit in een koelpakhuis.

Foto: Openbaar Ministerie

Appels

Het gaat om 60 kilo cocaïne in twee tassen, die in een koelpakhuis bovenop een lading appels werden gevonden. De container waar de lading in zat, was volgens de douane afkomstig uit Chili, werd gelost in Rotterdam en was bestemd voor een Frans bedrijf.

Smokkel

Justitie maakt de locatie van het koelpakhuis niet bekend. Het koelbedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben, geeft ze in een bericht aan. Wel is de inbeslagname gedaan door het HARC-team in Rotterdam, waarin de douane samenwerkt met FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in die stad. De Rotterdamse justitie bracht dit nieuws vrijdagavond ook naar buiten.

De douane laat weten dat de drugs inmiddels zijn vernietigd.