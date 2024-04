Partij cocaïne onderschept in haven Rotterdam

Connect on Linked in

De douane heeft in de nacht van woensdag op donderdag een hoeveelheid cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs zaten verstopt in een container.

Smokkel

Het gaat om 30 kilo cocaïne, die zat verstopt in een container met bananen uit de Dominicaanse republiek. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Duitsland. Dit bedrijf is vermoedelijk niet betrokken bij de smokkel, laat het OM weten.

Volgens justitie vertegenwoordigen de drugs een straatwaarde van ruim 2,2 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.