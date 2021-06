Partij cocaïne voor Hongarije in Rotterdam onderschept

Connect on Linked in

Tijdens diverse controles heeft de Douane in de afgelopen 24 uur twee partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De eerste partij was 149 kilo. Die cocaïne zat verstopt in een container geladen met mango’s, afkomstig uit Peru. Het fruit had als bestemming een bedrijf in België. Vermoedelijk heeft het bedrijf niets met de smokkel te maken, aldus het Rotterdams parket.

De andere partij zat in een container met auto’s en was aangekomen uit Panama: 300 kilo cocaïne aan. De bestemming van deze container was een bedrijf in Budapest.

Het gaat in totaal om 449 kilo. De straatwaarde van deze partijen schat het Openbaar Ministerie op ruim 33,5 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.