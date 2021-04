Partij heroïne en cocaïne gevonden in trailer bij Oudenbosch

Print This Post

Op een bedrijventerrein nabij Oudenbosch (Noord-Brabant) is deze week in een trailer een partij harddrugs aangetroffen. Het gaat om pakketten heroïne en cocaïne. De drugs werden gevonden tijdens een controle van de douane in samenwerking met de politie en het Samenwerkingsverband Zeeuwse Havens (SOZ).

De trailer was volgens de politie onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. De drugs zijn ondertussen vernietigd.

De recherche stelt een nader onderzoek in. Om hoeveel drugs het gaat en of er verdachten zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt.