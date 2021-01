Partij Kalasjnikovs gevonden in Utrechts park (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een grote zoekactie in een park in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is donderdagavond onder de grond een partij automatische vuurwapens gevonden. De politie deed de wapenvondst na een anonieme tip dat de wapens mogelijk gebruikt zouden worden bij nieuwe aanslagen. Volgens De Telegraaf gaat het om Kalasjnikovs die hoogstwaarschijnlijk toebehoren aan de Mocromaffia.

(Beeld: RTV Utrecht)

Bomverkenners

De vondst werd gedaan in park Transwijk midden in de wijk Kanaleneiland. De zoekactie in de buurt van de Westdijklaan en de Vreugdenhillaan was omgeven met veel veiligheidsmaatregelen omdat de politie rekening hield met boobytraps. Bomverkenners en een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzochten het gebied waar de wapens volgens de tipgever lagen begraven. Ook werd een metaaldetector ingezet om naar de opslagplaats en mogelijke boobytraps te zoeken.

Onbekend aantal

Om hoeveel wapens het exact gaat, is in het belang van het onderzoek niets naar buiten gebracht. De partij wapens is in beslag genomen en wordt door forensisch experts onderzocht op sporen. Hoe de wapens in het park terecht zijn gekomen en wie erachter zit, maakt deel uit van het onderzoek.

In oktober 2018 vond een hobbyist met een metaaldetector in park Transwijk een AK47, munitie, geluidsdempers een onderdelen van een pistoolmitrailleur (een Scorpion).