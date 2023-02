Partijen coke tussen bevroren kip en inktvis in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

Tijdens verschillende controles van de Douane in de Rotterdamse haven zijn maandag twee partijen cocaïne aangetroffen van in totaal 52 kilo. De partijen kwamen uit Brazilië en Peru.

Bevroren kip

De eerste 30 kilo werd door de Douane gevonden in een container met bevroren kip die was geladen in Brazilië. De container was bestemd voor een bedrijf in het Duitse Hamburg. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, aldus het Openbaar Ministerie.

Vier miljoen euro

De tweede partij van 22 kilo zat verstopt tussen een lading inktvis uit Peru. Via een tussenstop in de haven van Balboa in Panama kwam de zending aan in Rotterdam. De container was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Ook dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben. De beide partijen vertegenwoordigen een straatwaarde van bijna vier miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de vondsten in onderzoek. De aangetroffen drugs zijn vernietigd.