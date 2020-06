Partner Pablo Escobar is nu Duits staatsburger

Connect on Linked in

Carlos Lehder (70), een criminele partner van de in 1993 doodgeschoten Colombiaanse cocaïnehandelaar Pablo Escobar, is op vrije voeten en in Duitsland aangekomen. Nadat hij zijn tijd had uitgezeten in een gevangenis in de Amerikaanse staat Florida is hij vanuit Miami naar Berlijn gevlogen.

Narcos

De Colombiaan Lehder was samen met Escobar een van de leiders van het netwerk dat in de jaren tachtig het Medellín-kartel is gaan heten en toen de cocaïnehandel domineerde. Hij liet per vliegtuigje zendingen met cocaïne afleveren op het onbewoonde eilandje Norman’s Kay bij de Bahama’s en liet die vervolgens afleveren aan de nabijgelegen kust van Florida. Lehder is één van de karakters in de serie Narcos. De excentrieke rokkenjager Lehder gold als bewonderaar van zowel John Lennon als Adolf Hitler.

Lehder was één van de oprichters van het gewelddadige Muerte a Secuestradores (“MAS”). Dat waren paramilitairen die de linkse guerrillas van M-19 bestreden. M-19 voerde een campagne tegen drugshandelaars en ontvoerde in 1981 ook Carlos Lehder. Lehder wist te ontsnappen maar raakte gewond aan zijn been.

Lehder zette ook een neo-nazistische politieke partij op. De voornaamste doelstelling was uitlevering van Colombianen aan de Amerikaanse justitie te voorkomen.

135 jaar plus levenslang

Lehder sloot in de jaren negentig een deal met de Amerikaanse autoriteiten en verbleef in de gevangenis in een getuigenbeschermingsprogramma. In 1987 werd hij uitgeleverd als één van de eerste figuren van het Medellín-kartel. Het was het begin van de campagne van de Drug Enforcement Administration (DEA) tegen de Colombiaanse drugshandel.

Lehder zat veel langer in de Amerikaanse gevangenis dan andere figuren uit Medellín. Dat kwam omdat hij aanvankelijk geen schuld bekende en in een jury-proces veroordeeld werd tot 135 jaar cel plus levenslang. Volgens zijn huidige advocaat was Lehder al 15 jaar eerder vrij geweest indien hij destijds wel een plea bargain had gesloten.

Later sloot Lehder alsnog een kroongetuige-deal en hij ging verklaren over de drugshandel van de voormalige Panamese dictator Manuel Noriega. Zijn straf werd toen gereduceerd tot 55 jaar cel. Hij kwam uiteindelijk in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling.

Lehder is erin geslaagd om Duits staatsburger te worden doordat zijn Duitse vader zich ooit als immigrant in Colombia vestigde maar aanspraak behield op zijn nationaliteit. Lehder’s advocaat zegt dat hij geen ambities heeft om nog naar Colombia terug te keren.