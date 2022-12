Passagier aangehouden op Schiphol met 228.700 euro in koffer

Connect on Linked in

Een 62-jarige Nederlander is zondag op Schiphol aangehouden op verdenking van witwassen. De passagier werd door de Douane gecontroleerd en bleek 228.700 euro in zijn bagage te vervoeren. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee maandag.

Nadat de Douane het geldbedrag aantrof in de bagage van de man, kwam de Marechaussee ter plaatse. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat de man geen aannemelijke verklaring had hoe hij aan dat geld kwam en wat hij ermee ging doen. Hierop is hij aangehouden en is het geld in beslag genomen.

Een rechercheteam van de Marechaussee dat zich richt op zaken als witwassen en geldsmokkel doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.