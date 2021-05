Passagier schiet tijdens taxirit door Tilburg in dashboard

Print This Post

Een passagier heeft zaterdagnacht tijdens een taxirit door Tilburg meerdere malen met een vuurwapen in het dashboard geschoten. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden.

De taxichauffeur reed rond middernacht drie passagiers naar hun bestemming in Tilburg. In de omgeving van de Bredaseweg schoot een van hen met een vuurwapen in het dashboard. De hevig geschrokken chauffeur reed na het schietincident naar Oisterwijk, waar de politie werd gealarmeerd.

Agenten troffen in de taxi meerdere kogelinslagen aan. De taxi is in beslag genomen voor sporenonderzoek. De politie doet onderzoek naar het motief van de schietpartij.