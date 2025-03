Passantenonderzoek en sms-oproep in onderzoek naar gewelddadige dood dragqueen in Zaandam

De Venezolaan had sinds kort de Nederlandse verblijfsstatus. Hij verbleef nog niet lang in de woning aan de Hogendijk toen hij daar dood werd aangetroffen.

Passantenonderzoek

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 maart heeft er een passantenonderzoek plaatsgevonden aan de Hogendijk. Voorbijgangers werden door medewerkers van de recherche aangesproken of ze in de nacht van vrijdag 17 januari op zaterdag 18 januari iets hebben gezien of gehoord hebben bij de woning aan de Hogendijk. Met het passantenonderzoek hoopt de politie meer informatie te krijgen over het overlijden van het slachtoffer en wie daar verantwoordelijk voor is.

Sms-bericht

In overleg met het Openbaar Ministerie is zaterdagmiddag ook een sms-bericht gestuurd naar alle mobiele telefoonnummers die in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 januari in de buurt van de Hogendijk geweest zijn. In het sms-bericht wordt gevraagd wie mogelijk informatie heeft die in het onderzoek van belang kan zijn.

William Caceres Marcano was Spaans- en Engelstalig. Verder is volgens de politie bekend dat de man regelmatig optrad als dragqueen.