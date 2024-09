Patrick Soultana: ‘het monster van Spijkenisse’

(Beeld Opsporing Verzocht: de vindplaats van Farida Zargar)

Aan kinderen heeft ze ook geen gebrek, want ze schopt er zes stuks op de wereld. En allemaal van verschillende vaders, volgens de zus. Patrick heeft een Marokkaanse vader met losse handjes. De kinderen wonen af en aan in een pleeggezin of bij hun moeder, als het haar tenminste goed uitkomt. En dat is meestal in een periode dat moeder geen kerel aan haar zijde heeft. Patrick is dan haar kostwinner en moet op roverstocht. Daarnaast komt hij graag in het Mallebos waar hij hutjes bouwt of boskelders graaft. En erover fantaseert mensen levend te begraven.

Het Mallebos wordt een griezelbos als de politie in 2011 het lichaam van Farida Zargar vindt. Ze is al in augustus 2010 door Patrick gewurgd en, om het af te ronden, met messteken om het leven gebracht. Het lijk mist een voet, die later bij hem thuis gevonden wordt. Hij heeft het afgezaagde ledemaat als trofee in zijn schuurtje bewaard.

In hetzelfde jaar, 2010, stuit de verstandelijk beperkte Nanda Kerklaan op Patrick tijdens één van zijn strooptochten. Hij slaat haar halfdood met een ijzeren staaf. Ze wordt zwaargewond in een bevroren sloot langs de Malledijk gevonden en overlijdt. In 2011 is de Poolse zwerver Kristoff de klos. Hij overleeft echter.

De 34-jarige Patrick wordt in oktober 2011 aangehouden na een straatroof. In zijn huis vindt de politie behalve kinderporno Patricks grote verzameling gestolen spullen: 447 voorwerpen, die hij tijdens inbraken en roofovervallen vergaard heeft. Ronduit macaber is de vondst van haarlokken en nagels. De politie vermoedt aan de hand van het biologisch materiaal dat er mogelijk een derde dodelijk slachtoffer te betreuren is.

Na een veroordeeling tot levenslang bij de rechtbank wordt Patrick in hoger beroep eind 2014 veroordeeld tot 25 jaar celstraf en tbs.

Ondertussen is zijn 63-jarige moeder uit huis gezet door de verhuurder. Haar wapenbezit wordt niet erg op prijs gesteld. Moeder kan het maar niet bevatten. Na haar zoon Jos die in het verleden zijn jonge ex-vriendin vermoord heeft, blijkt nu haar lieveling ‘het monster van Spijkenisse’ te zijn. ‘Het is pijnlijk, heel pijnlijk,’ stamelt ze met natte ogen.