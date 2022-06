Patrouilleschip marine stopt snelle drugsboot

Connect on Linked in

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft in het Caraïbisch Gebied op volle zee een cocaïnetransport onderschept. Het patrouilleschip stopte een snelle motorboot (go fast). Aan boord van dat scheepje was 300 kilo cocaïne. De vangst vond al plaats op 24 mei, maar is vanwege het onderzoek pas vrijdag bekend gemaakt.

Stopsignalen

Een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch gebied ontdekte de motorboot ten noordwesten van Aruba. De boordhelikopter van de Groningen werd erop afgestuurd, een MH-65 Dolphin van de US Coast Guard. Toen de go-fast niet reageerde op stopsignalen vuurde de helikopter waarschuwingsschoten af. Daarna gaven de vier opvarenden zich over.

Twee snelle onderscheppingsvaartuigen (FRISC’s) bemand door gewapende leden van de Amerikaanse kustwacht en een gecombineerde eenheid van de marine en het Korps Mariniers arresteerden de opvarenden en namen de drugs in beslag.

Verenigde Staten

De opvarenden en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De vier arrestanten worden in de Verenigde Staten vervolgd. Het is de eerste drugsvangst sinds de Groningen in april 2022 actief is als stationsschip in het Caribisch gebied. De Amerikaanse krijgsmacht probeert in het Caraïbisch gebied samen met andere landen drugstransporten overzee tegen te gaan.