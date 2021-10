‘Personeel bajes Roermond doet tijdens dienst gerust een dutje’

Connect on Linked in

In de penitentiaire inrichting in Roermond is het heel gebruikelijk om te slapen tijdens de nachtdienst. Dat hebben gevangenismedewerkers gezegd tegen de Limburgse omroep L1. Dinsdag kwam naar buiten dat er twee beveiligers van de gevangenis zijn geschorst omdat ze op 23 september ’s nachts tijdens hun werk in slaap waren gevallen, en zijn geschorst. De medewerkers zeggen tegen L1 dat de beste plek de centrale meldkamer van de gevangenis is, omdat daar geen camera’s hangen.

De medewerkers en voormalig beveiligers zeggen dat slapen tijdens de nachtelijke uren al jarenlang veel voorkomt in Roermond. Vanaf 2017 werden er meer camera’s opgehangen in de inrichting wat het moeilijker maakte om geschikte plaatsen te vinden voor een dutje. Gebruik maken van de meldkamer kan alleen als de dienst doende collega’s geen problemen erover maken.

In de PI Roermond zitten ongeveer 300 gedetineerden. De gevangenis zegt streng op te treden tegen slapen onder werktijd omdat hierdoor mogelijk risico ontstaat voor medewerkers en gedetineerden. De in september geschorste medewerkers zijn door collega’s gerapporteerd, zo bevestigt de PI.