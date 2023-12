Peru: ‘179 kilo cocaïne bestemd voor Nederland gepakt’

Connect on Linked in

In de Peruaanse havenstad Callao is bijna 179 kilo cocaïne in beslag genomen in een verlaten woning. Agenten gingen de woning binnen nadat er informatie over de drugs was binnengekomen vanuit een onderzoek naar de crimineel Chino Popy.

Nederland

Volgens het Peruaanse Openbaar Ministerie was het de bedoeling dat de cocaïne in de haven van Callao in een container zou worden geplaatst.

Vervolgens zou de container worden ingescheept op een schip met Nederland als bestemming.

Chino Popy

Het Peruaanse Openbaar Ministerie stelt dat de cocaïne is gevonden in het onderzoek naar de Peruaanse crimineel “Chino Popy”, dat is een alias van César Eduardo Cruz Perea.

Chino Popy heeft volgens de Peruanen samen met zijn partner Jaime Cabana Sánchez, alias “Jimmy”, meerdere transporten naar havens in Europa opgetuigd. “Jimmy” zit overigens gevangen in de Castro Castro-gevangenis in San Juan de Lurigancho, een stadsdeel van de hoofdstad Lima, maar zou nog steeds actief zijn.

VRAEM

Peru is met Colombia veruit de grootste producent van cocabladeren en cocaïne. De meeste Peruaanse cocaïne wordt gemaakt in een zeer ontoegankelijke bergachtige streek in het zuidoosten van het land die de VRAEM wordt genoemd (de naam is afgeleid van de rivieren die de bergen doorsnijden: Valle de los Ríos Apurímac, Ene en Mantaro).

Vanuit de VRAEM vertrekken vliegtuigjes met (vooral) cocaïnepasta en cocaïne naar Bolivia en Brazilië, waar het verder wordt verwerkt en/of verstuurd via havens in Brazilië, of over de rivier via Paraguay naar de zeehavens van Argentinië en Uruguay.