Peru: 2,3 ton cocaïne op weg naar Turkije gepakt

De Peruaanse autoriteiten zeggen dat er vrijdag 2.310,76 kilo cocaïne in beslag is genomen. De zending zat verstopt tussen keramische tegels en was bestemd voor Turkije. De vangst gebeurde op een haventerrein in Callao, net buiten de hoofdstad Lima. Turkije speelt een groeiende rol als bestemming voor cocaïne in Europa.

Volgens de Peruaanse politie was dit de eerste grote onderschepping van cocaïne die als eindbestemming Turkije had.

De pakketten cocaïne waren op rubberen platen bevestigd onder een laag tegels waardoor het leek alsof er honderden keramische tegels waren verpakt in houten kisten in een zeecontainer.

In Peru werd vorig jaar 28 ton cocaïne in beslag genomen. Peru en en Colombia behoren volgens de Verenigde Naties tot de grootste producenten ter wereld van cocaïne en van het cocablad waarvan het wordt gemaakt. De meeste cocaïne verlaat Peru als het halffabrikaat cocaïnepasta richting Brazilië en Bolivia waar er poeder van wordt gemaakt.