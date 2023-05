Peru gaat Joran van der Sloot uitleveren aan VS

Connect on Linked in

Joran van der Sloot wordt door justitie in Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dit op basis van de aanklacht van afpersing van de familie van de op Aruba in 2005 verdwenen Natalee Holloway.

Beeld: de in 2005 verdwenen Natalee Holloway

Verzoek

Dit maakte de moeder van Nathalee, Beth Twitty, woensdag bekend. Van der Sloot zal worden uitgeleverd, op verzoek van de Amerikaanse aanklager in de stad Birmingham, in de staat Alabama. Dit is de staat waar Natalee Holloway vandaan kwam.

Ze meldt in een persbericht dat ze dankbaar is dat er ‘na een lange en pijnlijke weg’ eindelijk gerechtigheid zal komen voor haar dochter, die op haar 18de verdween na een date met Joran op Aruba en dit jaar 36 zou zijn geworden. De date vond plaats tijdens een uitstapje dat ze met vrienden maakte, nadat ze was geslaagd voor high school.

Oplichting

Joran van der Sloot wordt door de Amerikaanse autoriteiten beschuldigd van afpersing en fraude. Hij vroeg 250.000 dollar aan Beth Twitty in ruil voor informatie over de in 2005 verdwenen Natalee, maar dat bleek een oplichtingstruc. Toen de advocaat van Twitty vroeg om een stuk bot van Natalee op te sturen, liet hij niet meer van zich horen.

De inmiddels 35-jarige Nederlander zou in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar (omgerekend toen zo’n 19.800 euro) in contanten van de familie Holloway hebben aangenomen, schrijft Nu.nl. In ruil daarvoor zou hij hen naar Natalee’s lichaam leiden. Vervolgens gebeurde er niets.

Van der Sloot werd nooit aangeklaagd voor de mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Natalee. Wel gaf hij aan ‘een fout’ te hebben gemaakt, door haar alleen achter te laten op het strand.

Vast

Van der Sloot zat de afgelopen jaren vast in de Peruaanse Piedras Gordas gevangenis bij Lima voor de moord in 2010, op Stephany Flores. Zij ontdekte destijds op internet dat Joran in de media werd verdacht van de moord op de 18-jarige Holloway, waarna zij hem daarmee confronteerde.

Van der Sloot sloeg haar daarop dood in zijn hotelkamer, bleek uit het autopsierapport. Hij kreeg hiervoor 28 jaar gevangenisstraf.

Dit was enkele weken, nadat hij had geprobeerd de moeder van Natalee op te lichten.

Straf

De uitlevering van Van der Sloot aan de VS is tijdelijk, in het kader van een uitleveringsverdrag tussen Peru en de VS. Daarin is opgenomen dat verdachten tussen de beide landen kunnen worden uitgeleverd voor de vervolging, waarna een mogelijke straf zal worden uitgezeten in het land waar de verdachte vandaan kwam.

Peter R. de Vries claimde overigens destijds dat de verdwijning van Natalee wel degelijk was opgelost, omdat hij met een verborgen camera een verklaring aan Joran had ontlokt, tijdens ritten met een bevriende veroordeelde crimineel. Deze vertelde dat Natalee in zijn armen was gestorven, nadat ze begon te trillen. Vervolgens zou hij haar in de zee hebben laten verdwijnen, aldus De Vries.