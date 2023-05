Peruaanse politie onderschept ‘nazi’-cocaïne voor België (VIDEO)

Connect on Linked in

De Peruaanse politie heeft 58 kilo cocaïne in beslag genomen, bestemd voor België, met een afbeelding van een nazi-vlag op de buitenkant en de naam Hitler in laag reliëf gedrukt. De partij met een waarde van 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) werd ontdekt in een zeecontainer met asperges op het onder Liberiaanse vlag varende schip SC Anisha R in de haventerminal van Paita, een kleine stad in Peru, vlakbij de grens met Ecuador.

(Beeld: AP)

Volgens de politie was het de bedoeling dat de zending na aankomst in een Belgische haven zou worden verspreid over België, Nederland, Frankrijk en Spanje. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Nazi-Duitsland

De 58 pakketten cocaïne zaten verstopt in het ventilatiesysteem van de zeecontainer. De Peruaanse autoriteiten hebben eerder melding gemaakt van de onderschepping van blokken cocaïne in steenvormige verpakkingen met verschillende en vreemde symbolen, maar nooit eerder met de vlag van nazi-Duitsland en de naam Hitler erin geperst. De Peruaanse politie onderzoekt of er een verband is met Europese nazi-groepen. Mogelijk is alleen het symbool gebruikt.

90 ton

De Peruaanse autoriteiten schatten dat het land ongeveer 90 ton drugs per jaar produceert en dat het merendeel over zee naar Europa wordt gesmokkeld, maar ook via kleine vliegtuigen die cocaïne naar Bolivia vervoeren, op weg naar Atlantische havens.

Peru is volgens de Verenigde Naties de op een na grootste producent van cocabladeren ter wereld en volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) de op één na grootste producent van cocaïne.