Peruaanse politie pakt 700 kilo voor Amsterdam bestemde cocaïne

De anti-drugspolitie van Peru heeft ruim 700 kilo cocaïne in beslag genomen die over zee naar Nederland had moeten worden gestuurd. De pakketten drugs zaten verstopt in een container met vaten vol pulp van passievruchten. De vangst werd gedaan op een haventerrein in Callao, waar containers klaarstonden om te worden verscheept. In Callao, dat grenst aan de Peruaanse hoofdstad Lima, is de grootste containerhaven van het land.

(beeld uit archief)

Amsterdam

De cocaïne zat in koffers die in een container tussen de vaten met pulp waren geplaatst. De container zou op weg gaan naar Amsterdam. De politie stelt dat de lading cocaïne in Peru 2,6 miljoen dollar waard was (ongeveer 3.700 dollar per kilo). In Nederland zou de 700 kilo in de groothandel vijf tot zes keer zoveel op hebben gebracht, de straatwaarde ligt veel hoger.

Asperges

Er is niemand aangehouden in het onderzoek. Op 11 juni werd in Callao 2.200 kilo cocaïne voor Nederland onderschept. Die zending zat verstopt in een container met blikjes asperges.

Dit jaar is er in Peru ruim 35.000 kilo cocaïne in beslag genomen.