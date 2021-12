‘Peter R. de Vries maakte grootschalig DNA-onderzoek mogelijk’

Connect on Linked in

Peter R. de Vries speelde een belangrijke rol in het introduceren van grootschalig DNA-onderzoek bij het oplossen van misdaden in Nederland. Dat schrijft NFI-medewerker Lex Meulenbroek in zijn nieuwe boek over het onderwerp.

door Joost van der Wegen

Foto: zoekactie naar de verdwijning van Anne Faber in 2017.

Rol

In veel zaken waar Peter R. de Vries zich voor inzette, speelde DNA-onderzoek een belangrijke rol, schrijft Meulenbroek in het onlangs verschenen boek ‘DNA Zoekmachine’. Dat ging onder meer over de zaken van Marianne Vaatstra, Milica van Doorn, Nicky Verstappen, de Puttense moordzaak en de Posbankmoord.

Getouwtrek

Meulenbroek geeft in zijn voorwoord aan dat door De Vries’ jarenlange ‘gelobby en getouwtrek’ en zijn volhardendheid in de zaak van Marianne Vaatstra, het in 2012 mogelijk werd om grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek toe te passen bij misdaden. ‘Peter was pleitbezorger voor een nationale DNA-databank voor misdaadonderzoek, een DNA-databank van alle inwoners van Nederland.’

Miljoenen

De Vries sprak hierover eens bij NPO Radio: ‘Ik zie voor- en nadelen, maar ik denk dat de nadelen oplosbaar zijn. We zullen met zo’n databank veel sneller tot oplossingen in misdaadzaken kunnen komen. En dat gaat ook geld schelen. Kijk maar naar de zaak van Nicky Verstappen. Daar heeft twintig jaar lang een groot rechercheteam opgezeten, en dat heeft miljoenen gekost. In de toekomst zou dat zoveel sneller kunnen.’

Later neigde de Vries naar het gebruik van genealogische databanken, omdat er door verbeterde technieken maar 2% procent van de DNA van de bevolking nodig zou zijn om tot matches te kunnen komen. Hierdoor zou elk spoor met voldoende DNA in principe kunnen worden herkend.

Grote speler

In het boek wordt ook de inmiddels overleden DNA-databankbeheerder van het NFI, Kees van der Beek, geprezen. Hij werd zelfs door de FBI gezien als ‘grote speler in het beheer van forensische DNA-databanken’.

In het boek worden een aantal misdaden die via DNA-onderzoek werden opgelost, door de auteur beschreven. Hij sprak hiervoor ook met nabestaanden. Het gaat onder meer om de moord op Anne Faber, de Kralingse bosmoorden en de jacht op de Golden State Killer in de VS.

Lex Meulenbroek is forensisch DNA-deskundige bij het NFI (Nederlands Forensisch Instituut).