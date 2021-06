Peter R. de Vries wil miljoen inzamelen voor tip Tanja Groen

Connect on Linked in

Televisiepersoonlijkheid Peter R. de Vries is voorzitter van een stichting die een miljoen euro wil inzamelen voor de gouden tip die leidt naar het lichaam van de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. De studente zou woensdag 46 jaar zijn geworden. Recent werd vergeefs naar haar lichaam gezocht in een heidegebied bij Geldrop. De Vries maakte het bestaan van de stichting bekend op een persconferentie in aanwezigheid van de ouders van Tanja Groen.

Op een website kunnen donateurs geld voor de beloning storten. De tipgever wordt door de stichting anonimiteit gegarandeerd. Zolang het miljoen niet is bereikt is het tipgeld het bedrag tot dan toe. Is het ingezamelde bedrag hoger dan een miljoen dan gaat het overschot naar een beloning in andere cold case-zaken.

Het tipgeld van een miljoen euro is de hoogste beloning die ooit in Nederland voor de oplossing van een misdrijf ter beschikking is gesteld, aldus Peter de Vries. Voorwaarde voor uitkering is dat de tip rechtstreeks leidt naar de vondst van het lichaam.

De bestuursleden van de stichting zijn niet bezoldigd. De Vries zei dat de ambitie van de stichting is om in meer zaken een beloning uit te gaan loven op basis van crowd sourcing middels de stichting.