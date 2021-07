Peter R. wil juist einde aan de drugsoorlog (VIDEO)

Connect on Linked in

De moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft het debat over het drugsbeleid in Nederland weer doen oplaaien. Criminelen worden meedogenlozer en onze rechtsstaat wordt belaagd en ondermijnd. Inmiddels klinkt de roep om meer en hardere drugsbestrijding, terwijl De Vries zelf juist pleitte voor rethinking en regulering. Ook misdaadjournalist en auteur Marian Husken pleit daar in een column voor NRC Handelsblad voor.

Uitzichtloze strijd

Volgens Husken lijkt Peter R. de Vries het jongste slachtoffer van de war on drugs in Nederland. Om verdere escalatie te voorkomen, ziet ze regulering van drugshandel als een serieuze optie. Ze noemt de war on drugs in Nederland al ruim dertig jaar lang een uitzichtloze strijd. In die periode is er geen minder drugs op de markt gekomen, maar laaide het geweld juist verder op.

De IRT-affaire in de jaren negentig zorgde voor het grootste juridische schandaal ooit in Nederland. Onder de ogen van politie in justitie konden criminele burgerinfiltranten grote partijen drugs invoeren. Dat zorgde in het milieu voor paranoia en leidde tot excessief geweld en wraak.

Harde hand

In haar column schrijft Marian Husken dat er al waarschuwingen klonken tijdens het eerste proces in 1998 met een kroongetuige. ‘Een lange lijst met liquidaties getuigt daarvan. Ook toen was een discussie over regulering van verdovende middelen op zijn plaats geweest. Het zag er immers niet naar uit dat de vraag van de gebruikers zou afnemen of dat de rol van Nederland als knooppunt van internationale handel minder zou worden. Integendeel. De Nederlandse overheid bleef kiezen voor de harde hand. De druk op de opsporingsdiensten om drugsbaronnen op te pakken, nam alleen maar toe.’

Gekraakte servers

Volgens Husken hebben de politie en het Openbaar Ministerie met onder meer het kraken van servers inmiddels “zoveel bevoegdheden en middelen tot hun beschikking dat het inzetten van kroongetuigen eigenlijk tot het verleden zou moeten behoren”. Hoewel het stelselmatig hacken van servers en chatdiensten zorgt voor karrenvrachten aan bewijs leidt het tot zware onrust en paranoia in het criminele milieu. ‘Goed misschien voor de opsporing, maar het leidt ook tot extreem onderling geweld. En daarbij vallen nu ook al onschuldige slachtoffers, de zogenaamde ‘vergismoorden’.

Regulering

Husken meent dat regulering of zelfs legalisering van drugs een betere optie kan zijn dan het regeren met harde hand. Daarbij verwijst ze naar Peter R. de Vries die al jaren pleit voor een nieuw drugsbeleid.

In januari 2020 was De Vries te gast bij talkshow Op1, waarin hij pleit voor regulering van het drugsbeleid en zegt dat de war on drugs al heel lang geleden verloren is.