‘PG Hoge Raad gaat mogelijk regeling kroongetuige onderzoeken’

Connect on Linked in

Naar aanleiding van de harde kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de grote problemen rond de beveiliging van kroongetuige Nabil B. gaat de procureur-generaal bij de Hoge Raad waarschijnlijk nader onderzoek doen naar de toepassing van de kroongetuigenregeling. Dat heeft de Hoge Raad gezegd in reactie op vragen van NRC. Het definitieve besluit daarover valt later deze maand.

Toezicht

De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad maakt geen deel uit van het Openbaar Ministerie maar houdt volgens de wet (onder meer) onafhankelijk toezicht op het werk van het Openbaar Ministerie. Focus hierbij ligt op het juist toepassen van de wet.

De PG gaat nu eerst onderzoeken of de wet over de kroongetuige voldoende precies is geformuleerd zodat die kan worden getoetst. Als dat zo is gaat de PG onderzoek doen.

1,4 miljoen

De regeling van de kroongetuige is sinds 2006 wettelijk van kracht. Er is sindsdien vaker harde kritiek geweest op het functioneren van het systeem rond de kroongetuigen, zoals bij Peter La Serpe en Fred Ros in het Passage-proces (en het proces tegen Willem Holleeder). La Serpe kreeg bijvoorbeeld 1,4 miljoen euro om zijn eigen beveiliging te kunnen regelen. Ook bij andere kroongetuigen rees de vraag of bepaalde beloningen of toezeggingen wel overeenstemming waren met de wet, die voorschrijft dat zij geen geld mogen ontvangen voor hun verklaring.

Aanpassen

De rechters en raadsheren konden overeenkomsten met kroongetuigen – en de toezeggingen aan hen – niet toetsen omdat die geheim zijn. Ook overeenkomsten over hun beveiliging, iets wat ook speelde rond Nabil B. en zijn familie, zijn geheim.

Als de PG onderzoek gaat doen mag deze alle stukken – dus ook de geheime stukken – inzien. Uitkomst van het onderzoek kan zijn dat de Hoge Raad een advies aan de minister geeft om de wettelijke regeling aan te passen.