‘PI-medewerkster ontslagen na seks met gedetineerde’

Een medewerkster van de PI in Dordrecht is ontslagen omdat seks heeft gehad met een gedetineerde in de inrichting. Dat incident gebeurde volgens het Algemeen Dagblad vorige maand en is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Er loopt bij Justitie een onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek richt zich op de vraag of er vaker incidenten zijn geweest met deze personen.

Heterdaad

Bronnen hebben aan het Algemeen Dagblad gezegd dat het stel op heterdaad werd betrapt. De betrokkene zou een verpleegkundige zijn die werkte in de PI.

Voor medewerkers van een PI is het verboden om een amoureuze relatie aan te knopen met gedetineerden om hun integriteit en betrouwbaarheid niet in het geding te brengen. Medewerkers moeten onder meer daarover een ambtseed afleggen.

Ook voor gedetineerden is het verboden om een relatie aan te knopen met een medewerker. De gedetineerde is overgeplaatst naar een andere inrichting. In de Dordtse Poorten kwam er 2,5 jaar geleden een vergelijkbaar geval aan het licht.

Camera’s

Er zijn binnen iedere PI plaatsen waar geen camera’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de badkamers, op toiletten en in cellen. Gedetineerden kunnen seks hebben met bezoekers in een speciaal daarvoor bestemde kamer tijdens het “bezoek zonder toezicht”.

Vorig jaar bleek dat een tbs’er in de Oostvaarderskliniek in Almere een seksuele relatie had met een medewerkster van de kliniek. Die werd op staande voet ontslagen. Ook deed de kliniek aangifte tegen haar. In een PI in Lelystad werd in 2020 een administratief medewerkster in een bezemkast betrapt met een gedetineerde.