‘PI Sittard heeft afdeling voor zware criminelen’

Connect on Linked in

De penitentiaire inrichting Sittard is ingericht voor het huisvesten van zwaardere criminelen. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt tegen De Limburger dat hiertoe is overgegaan omdat het aantal gedetineerden met vlucht-, veiligheids- en maatschappelijke risico’s gestaag toeneemt.

Ontvluchtingspogingen

Sinds begin dit jaar zitten in De Geerhorst in Sittard delinquenten met de op een na hoogste risico’s; de zwaarste categorie zit alleen in Vught op de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en Terroristenafdeling (TA).

In de zwaardere afdeling in Sittard zitten gevangenen die vanuit de cel crimineel handelden of personen die mogelijk gevaar lopen te worden geliquideerd. En verder plaatst Justitie er gedetineerden uit criminele organisaties die uit de media bekend zijn en mensen die ontvluchtingspogingen hebben gedaan. Het is maar een kleine afdeling. In de PI van Sittard zitten nu totaal 310 mensen.

Afgezonderd

Het cellenblok is volledig afgezonderd van de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) waar “draaideurcriminelen” verblijven. De gevangenen hebben minder bewegingsvrijheid en er is meer toezicht bij bij activiteiten. Personeel krijgt speciale opleiding en doet meer doorzoekingen en fouilleringen.

Ook is er een nieuw team van Bureau Inlichtingen en Veiligheid aan het werk dat analyses maakt van telefonische gesprekken en bezoeken van deze gevangenen.

Er zijn in Nederland zes andere PI’s met een gelijkaardig regime. In 2023 start in Vlissingen de bouw van een een extra EBI.