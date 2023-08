‘PI Sittard scherpt regels gedetineerden aan’

Connect on Linked in

De penitentiaire inrichting in Sittard heeft de regels voor gedetineerden aangescherpt, zo meldt L1. De reden hiervoor is de ‘onrust’ in de inrichting, met name rond het importeren van verboden spullen.

Daktoezicht

De directie spreekt in een brief aan de gedetineerden van ‘overgooiproblematiek’ tijdens luchtmomenten, waarbij drugs en telefoons over de muren worden gegooid. De gevangenis gaat nu “daktoezicht” houden tijdens luchtmomenten.

Verder zullen alle cellen worden doorzocht.

Plexiglas

Als gevangenen bezoek krijgen worden er opnieuw plexiglasschermen op ooghoogte geplaatst om overdracht van contrabande tegen te gaan.

Een geplande barbecue voor gedetineerden gaat niet door.