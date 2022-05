PI stelt per ongeluk tbs’er op vrije voeten

Connect on Linked in

De penitentiaire inrichting de Geerhorst in Sittard heeft een tbs’er die een celstraf uit had gezeten vrijgelaten en niet laten vervoeren naar zijn tbs-kliniek. Dat heeft 1Limburg gemeld. De PI zou er niet van op de hoogte zijn gesteld dat de gedetineerde een tbs’er was. De man zat in tbs-kliniek de Rooyse Wissel. Tijdens zijn behandeling nam hij contact op met slachtoffers terwijl dat door de rechter was verboden. Hij kreeg hierom een week celstraf en werd op 22 februari verplaatst naar de PI Sittard.

Op 28 februari werd hij op straat gezet. De delinquent was hier kennelijk niet tevreden over en hij meldde zich dezelfde dag nog bij de Rooyse Wissel, in Noord-Limburg.

De man had in de Geerhorst geen bijzonder regime gehad waardoor zijn status niet was opgevallen.

In Den Haag meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie dat er in de communicatie tussen de instanties iets is misgegaan. Op jaarbasis gaan er duizenden tbs-ers met verlof of gaan of komen naar een PI. Daarom gaat er in de administratie en in de afstemming met andere instellingen, of het Openbaar Ministerie, soms iets mis.