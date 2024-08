‘Piet Costa kreeg kroongetuige naast zich in de cel’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij de onder meer voor grootschalige cocaïnehandel veroordeelde Roger “Piet Costa” P. (53, foto) werd in 2021 naast hem in de gevangenis van Lelystad de (huidige) kroongetuige Dominique K. geplaatst. Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit stukken uit het politiedossier in de rechtszaak tegen een groep liquidatieverdachten.

Vogelkooi

Dominique K. maakte volgens de recherche deel uit van een groep criminelen die werkte voor een doodsvijand van Piet Costa. K. deed onder meer mee aan het plaatsen van trackers op auto’s van mensen uit de groep van Piet Costa die vermoord moesten worden. Deze zomer werd bekend dat justitie hem inzet als kroongetuige tegen de mensen uit zijn groep.

Personeel van de gevangenis vond in de vogelkooi in de cel van Piet Costa versnipperde brieven die Piet Costa schreef aan een zakenpartner, waarin hij verslag deed van zijn contacten met buurman K..

Of dat misschien concepten waren, en of die brieven ooit zijn verstuurd is niet duidelijk.

Vermoord

Piet Costa werd aangehouden in 2020. Hij was in een groot conflict beland met zijn voormalige zakenpartner Ali die van hem 130 miljoen euro aan cocaïnewinsten zou hebben achterover gedrukt.

Tegelijk werden mensen rond Piet Costa bedreigd en vermoord.

Ibrahim Azaïm, werd op 10 mei 2020 in Rotterdam vermoord, volgens justitie door de groep waar ook kroongetuige Dominique K. toe behoorde. En op 20 oktober 2020 werd Serdar Ay in Amsterdam doodgeschoten.

Een groepje observeerde in 2020 in de Rotterdamse wijk Hillegersberg een lid van de groep van Piet Costa, Hassan “Brede” M.. Die had dit in de gaten en zette de achtervolging in, waarna het groepje met Dominique K. zich uit de voeten maakte.

Nieuwe buurman

Piet Costa had vrij snel door dat zijn nieuwe buurman in verband te brengen was met dat incident in Hillegersberg.

‘Hoe groot is de kans dat deze jongen bij mij op de afdeling zit?’, schreef Piet Costa, volgens de politie in zijn cel in een brief. Rechercheurs lijmden zorgvuldig de snippers aan elkaar en konden grote passages leesbaar maken.

Onder druk

Geen toeval, de plaatsing van Dominique K., dacht Piet Costa. Een passage die het Algemeen Dagblad noemt:

Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk info uit de jongen te krijgen door te zeggen ‘maakt niet uit’ & ‘ik ben ook jong geweest’ & ‘het gaat mij alleen om de opdrachtgever’ en nog meer van dat soort bullshit’, schrijft hij. En in een andere brief: ‘Ben een soort van mattie denkt hij, haha. Gek!

K. liep volgens hem helemaal leeg over de aanslagen op de groep van Piet Costa, compleet met namen van betrokkenen. K. wist ook wie Piet Costa was en hij volgens die laatste behoorlijk bang.

Advocaten van de verdachten die terechtstaan in het komende proces denken dat Openbaar Ministerie om K. onder druk te zetten expres naast Piet Costa in de cel hebben geplaatst, in de hoop dat hij kon worden overgehaald kroongetuige te worden.

K. vluchtte als kind uit Sierra Leone. Uit stukken die Crimesite heeft ingezien komt naar voren dat getuigen geen hoge pet op hebben van de kroongetuige. Een van hen noemt hem ‘een beetje zielige jongen’, deze getuige was het eigenlijke doelwit toen Serder Ay bij vergissing om het leven werd gebracht.

