17 december 2024

Piet S. moet 19 miljoen plukze-geld betalen

De Haagse “godfather” Piet S. is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot het betalen van een ontnemingsvordering van ruim 19 miljoen euro. Dat is fors minder dan de 90 miljoen die de officier van justitie had geëist. Ook medeverdachten van Piet S. in de grote drugszaak “Taxus” zijn veroordeeld tot het betalen van (lagere) bedragen aan crimineel verkregen winsten.