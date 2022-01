Pillen en 70 kilo coke bij controles en inval in Amsterdam Nieuw-West

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag bij een woninginval en controles van twee auto’s in Amsterdam Nieuw-West ruim 70 kilo cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs aangetroffen, waaronder een ‘aanzienlijke hoeveelheid pillen’. Dat meldt de politie Amsterdam Nieuw-West op Instagram.

Pillen

Aan de Jan Tooropstraat werd donderdagmiddag een buitenlands voertuig gecontroleerd. In de kofferbak van de auto werd ‘een aanzienlijke hoeveelheid pillen’ aangetroffen. De bestuurder probeerde er nog vandoor te gaan, maar is volgens de politie met de hulp van twee oplettende burgers aangehouden. Om wat soort soort drugs het precies gaat, is niet naar buiten gebracht.

70 kilo cocaïne

Later op de dag werd in Amsterdam-Osdorp een woninginval gedaan waarbij ruim 70 kilo cocaïne werd aangetroffen. Eén verdachte werd daarbij aangehouden. In welke straat de inval plaatsvond, is niet bekendgemaakt.

Synthetische drugs

Donderdagavond rond 19.15 controleerde de politie een ‘verdacht voertuig’ op de Pradolaan. In de auto werden synthetische drugs aangetroffen. Een onderzoek in een woning naar aanleiding van deze arrestatie leverde nog tientallen wikkels met drugs en enkele duizenden euro’s op.

De zaken zijn in behandeling bij de politie in Amsterdam Nieuw-West.